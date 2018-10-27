Генпрокуратура выступила против ареста экс-зампрокурора Башкирии

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Генпрокуратура выступила против ареста бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова по делу о взятке, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о мере пресечения.

"Законность и обоснованность данного постановления проверила Генпрокуратура и нашла его законным и обоснованным. <…> Тем не менее, кроме тяжести предъявленного обвинения, следователь должен указать основания для необходимости избрания в отношении обвиняемого самой тяжкой меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал прокурор в суде. По его словам, в материалах дела таких оснований нет, а консультация у врача и посещение нотариуса к ним не относятся.

Горубнова подозревают во взятке в особо крупном размере. По данным следствия, он и еще один фигурант этого дела, заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов, через посредников получили от первого заместителя главы администрации Уфы десять миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о нарушениях при реализации программы по переселению из аварийного жилья.

Согласно декларациям о доходах, в 2016 и 2017 годах Горбунов официально заработал по 2,6 миллиона рублей.