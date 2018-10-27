Из Адлера в субботу отправят 17 поездов для вывоза людей из Сочи и Туапсе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Семнадцать поездов дальнего следования будут отправлены из Адлера в субботу для вывоза пассажиров из Сочи и Туапсе, сообщила пресс-служба РЖД.

"ОАО "РЖД" вводит в график поезда в сообщении с Адлером. Для вывоза пассажиров из Сочи и Туапсе 27 октября отправится 17 поездов дальнего следования", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, пассажирам будет предложено более семи тысяч мест. В настоящий момент из Адлера отправлено пять поездов с 1,7 тысячи пассажиров. В Адлер уже прибыли три поезда, еще три находятся в пути.

Добавляется, что пассажиры, чья поездка от станций участка Адлер – Горячий Ключ была прервана или отменена в период с 24 по 26 октября, могут переоформить свои билеты на поезда отправлением 27 октября и в последующие дни бесплатно в кассах АО "ФПК".

Также пассажиры могут без комиссии оформить билеты по телефону горячей линии, а также вернуть полную стоимость данных билетов в обмен на неиспользованные по аналогичному маршруту с датами отправления 24-26 октября.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.