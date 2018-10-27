Бывший зампрокурора Башкирии не признал вину в получении взятки

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Бывший первый заместитель прокурора Республики Башкортостан Олег Горбунов не признает вину в получении взятки, сообщил следователь в Басманном суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства об аресте обвиняемого.

"Прошу приобщить протокол допроса Горбунова, в ходе которого он не признал вину", — сказал следователь в суде.

Помимо протокола допроса, следователь также попросил приобщить к материалам дела результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно прослушивание телефонных переговоров прокурора с 23 по 25 октября, в ходе которых, по словам сотрудника СК, Горбунов высказывает намерение о принятии "мер конспирации, реализации принадлежащего ему имущества, симулировании заболевания и других мер, направленных на противодействие расследованию".

Экс-прокурор Горбунов, по словам следователя, противодействовал расследованию, в частности, тем, что отказался сообщать правильный пароль от изъятого у него телефона. "Он высказывал намерение лечь в больницу или съездить за границу отдохнуть", — добавил следователь, отмечая, что после прилёта Горбунова из Уфы в Москву "дальнейший его маршрут известен не был", поэтому силовики приняли решение "о принудительном его приводе к следователю для осуществления следственных действий".

Как ранее сообщали в СК, ещё одним фигурантом по делу является заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкортостана Артур Шаретдинов.

По данным СК, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредников получили от первого заместителя главы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела по факту неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Из опубликованных деклараций о доходах следует, что Горбунов в 2016 и 2017 годах официально заработал по 2,6 миллиона рублей.

В пятницу судья Артур Карпов отложил заседание, поскольку 26 октября считался последним официальным рабочим днём Горбунова. Вероятно, в связи с этим он не был помещён в клетку зала суда. Но в субботу ситуация изменилась — конвой привёл его закованного в наручники и закрыл в клетку.