Бывшего зампрокурора Башкирии Горбунова привезли в суд для ареста

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова снова привезли в Басманный суд Москвы для решения вопроса о мере пресечения, передает корреспондент РИА Новости из суда.

В пятницу судья Артур Карпов отложил заседание, поскольку 26 октября считался последним официальным рабочим днём Горбунова.

В субботу конвой привёл экс-зампрокурора, закованного в наручники, и закрыл в клетку. Заседание по рассмотрению ходатайства следствия об аресте уже началось.

Уволенный 19 октября первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан следователями в аэропорту Шереметьево, ему предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере.