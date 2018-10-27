Прокуратура начала проверку после обрушения моста в Приморье

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт — РИА Новости. Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту обрушения моста через реку Осиновка в Михайловском районе, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры.

"По данному факту надзорное ведомство организовало проверку на предмет исполнения требований законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего участка дороги", — сказал собеседник.

Ранее СУСК возбудило уголовное дело, ход и результаты расследования которого поставлены на контроль прокуратуры края.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост в Михайловском районе Приморья обрушился в пятницу во время проезда по нему большегруза. Грузовик в момент обрушения моста придавил легковую машину, позже в ней нашли тела девушки и ребенка.