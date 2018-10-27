РЖД постепенно вводят в график задержанные на Кубани поезда

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. РЖД постепенно вводят в график задержанные пассажирские поезда из-за наводнения в Краснодарском крае, принято решение о назначении дополнительных поездов, говорится в сообщении компании.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за серьезного наводнения в регионе. РЖД в пятницу заявили о частичном восстановлении движения и временной схеме перевозок пассажиров "автобус плюс электричка".

"В ходе заседания штаба было отмечено, что задержанные пассажирские поезда постепенно вводятся в график", — говорится в сообщении РЖД в субботу.

"Кроме того, в связи с восстановлением движения поездов по временной схеме на участке Туапсе — Горячий Ключ оперативным штабом принято решение о назначении дополнительных поездов. Их перечень и время отправления будет разработан в ближайшее время", — добавляется в релизе.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.