На Кубани к субботе не осталось подтопленных домов

Автодорожный мост через реку Цыпка, разрушенный в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

Автодорожный мост через реку Цыпка, разрушенный в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

КРАСНОДАР, 27 окт — РИА Новости. Подтопленных домовладений в трёх пострадавших стихии районах Кубани к утру субботы не осталось, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"По состоянию на семь утра 27 октября на территории трех пострадавших муниципальных образований (Туапсинский, Апшеронский районы и Сочи) подтопленных домовладений нет", — говорится в сообщении.

Спасательное ведомство также отмечает, что в семи пунктах временного размещения сейчас находятся 175 человек. Они обеспечены предметами первой необходимости, горячим питанием, бутилированной питьевой водой, средствами связи. По данным управления, в зоне ЧС работает группировка в количестве 1463 человека личного состава и 330 единиц техники.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.