МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава СПЧ Михаил Федотов ознакомился с видеозаписями из СИЗО "Лефортово", где сокамерники якобы напали на арестованного экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, и отметил, что на записях можно различить только словесную перепалку, сообщается на сайте СПЧ.

Супруга Шестуна ранее рассказала некоторым СМИ, что на него пытался напасть сокамерник. Федеральная служба исполнения наказаний опровергла сообщения о нападении.

"Из этих видеозаписей я могу сделать вывод, что как такового нападения не было, но угроза, весьма вероятно, была. Есть признаки того, что действительно имел место внезапно вспыхнувший конфликт между Александром Шестуном и его сокамерником. Судя по тому, что можно различить на записях, это было следствием словесной перепалки с нецензурной бранью", — цитируются слова Федотова в сообщении.

Он отметил, что информация о том, что сокамерник напал на Шестуна с ножом или заточенной ложкой, видеозаписями не подтверждается, но "признаки преступления таковы, что их расследованием должны заняться правоохранительные органы".

Федотов также уточнил, что встретиться с самим Шестуном ему не удалось, так как администрация СИЗО отказала ему в этом, сославшись на необходимость получить разрешение следователя.

"В связи с этим, естественно, возникает вопрос, как же в таких условиях членам Совета посещать теперь следственные изоляторы, где мы обычно беседуем с десятками заключенных? Мы же не на свидания к ним ходим в СИЗО, а для сбора информации о положении с правами человека", — добавил Федотов.

СК РФ ранее возбудил дело в отношении Шестуна по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, Шестун в 2008–2014 годах необоснованно передал в собственность частной компании четыре земельных участка. Ущерб бюджету, считает следствие, составил 62,8 миллиона рублей. По предъявленным обвинениям ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Шестун вину не признает, считает, что его уголовное преследование связано с выборами и его намерением переизбраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению — на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями. Он также назвал фамилии высокопоставленных чиновников, которые, по его утверждению, причастны к его уголовному преследованию.