На Кубани в результате наводнения и схода селей пострадали 60 человек

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. Архивное фото

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края. Архивное фото

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В результате наводнения и схода селей в Краснодарском крае пострадали 60 человек, двое пропали без вести, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"По уточненным данным, пострадали 66 человек, шесть из них погибли, неизвестна судьба двух человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, госпитализированы девять человек, 51 получил медицинскую помощь амбулаторно.

Из-за дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС ранее сообщало о шести погибших, одной пропавшей без вести и 13 пострадавших.