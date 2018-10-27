В МЧС опровергли информацию об эвакуации из детской больницы в Москве

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Пресс-служба МЧС опровергла информацию об эвакуации свыше 1000 человек из детской больницы в центре Москвы из-за возгорания.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что свыше тысячи человек эвакуировали из Морозовской детской городской клинической больницы в центре Москвы из-за пожара на втором этаже здания.

На сайте МЧС сообщается, что в 03.11 поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, 4й Добрынинский переулок, 1/9 корпус 1А.

"Информация проходящая в ряде СМИ не соответствует действительности. По факту: происходило горение личных вещей на площади три квадратных метра. Эвакуация не проводилась", — говорится в сообщении МЧС РФ в микроблоге Twitter.

По данным ведомства, в 03.30 загорание было ликвидировано.