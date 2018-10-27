Спасатели: шансов выжить у погибших при обрушении моста в Приморье не было

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Спасатели отмечают, что у погибших при обрушении моста в Приморье двух человек, которых в иномарке зажало фурой, не было шансов на спасение, сообщает администрация края.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Грузовик в момент обрушения моста придавил легковую машину. Позже в ней нашли тела девушки и ребенка.

МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста. Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что предварительной причиной обрушения моста в Приморье стало превышение нагрузки проходящей по нему фурой в 1,5 раза.

"Повреждения машины оказались такими, что шансов выжить находившимся в ней людям не было", – уточнили спасатели, чьи слова приводит администрация края.