Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. Архивное фото

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 27 окт – РИА Новости. Административные материалы составлены на водителя фуры, которая, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста в Приморье, сообщает региональное УМВД РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Грузовик в момент обрушения моста придавил легковую машину. Позже в ней нашли тела девушки и ребенка.

МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста. Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что предварительной причиной обрушения моста в Приморье стало превышение нагрузки проходящей по нему фурой в 1,5 раза.

"В отношении водителя Volvo со стажем вождения 23 года составлены административные материалы по статье 12.33 (Повреждение дорог), 12.16 (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги),12.37 КоАП РФ (Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств)", — говорится в сообщении.

Также составлен протокол по 11.23 КоАП РФ (Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха).

По данным полиции, мост построили в 1965 году, он состоял из 6 пролетов, 40 однорядных опор и имел ограничение по общей массе 20 тонн, соответствующие дорожные знаки стояли в обоих направлениях. Разрушены 10 двойных опор моста, балка моста, а также 4 плиты проезжей части.