Железнодорожное сообщение с Сочи восстановили по временной схеме

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Железнодорожники восстановили сообщение с Сочи по временной схеме, сообщили в пресс-службе РЖД.

В связи с дождями 24 октября в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По информации ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, есть информация о шести погибших и одной пропавшей без вести.

"Железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено по временной схеме… В 01.20 по мск открыто движение поездов по временной схеме по одному пути между станциями Туапсе и Горячий Ключ Краснодарского региона СКЖД, где в связи с наводнением 24-25 октября было прервано движение поездов. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи возобновлено", — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила, что 24 октября на перегоне Греческий – Кривенковская в результате непогоды было размыто 230 метров пути.