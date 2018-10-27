Источник рассказал о намерениях задержанного экс-зампрокурора Башкирии

УФА, 27 окт — РИА Новости. Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов, задержанный следствием по обвинению в получении крупной взятки, хотел скрыться от следствия в Германии, но был задержан в аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

Уволенный 19 октября первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов был задержан следователями в аэропорту Шереметьево, ему предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. В субботу Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о его аресте.

"Горбунов пытался покинуть страну, в момент задержания он находился в самолёте, который вылетал из Москвы в Германию", — рассказал РИА Новости источник.