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Происшествия

Гуманоиды, вурдалаки и привидения: самые необычные заявления в полицию

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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкДежурная часть УВДДежурная часть УВД
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Полтергейст-хулиган, инопланетяне-захватчики и вампир-преследователь — полицейские порой сталкиваются с довольно странными случаями. На днях жительница Красноярского края пожаловалась, что ее уже целый год грабит привидение. "Призраком" оказался бывший муж, который сделал дубликат ключей и заглядывал в квартиру в отсутствие потерпевшей, в общей сложности успев присвоить около ста тысяч рублей. РИА Новости рассказывает о самых необычных заявлениях, поступавших в правоохранительные органы в последние годы.

Гуманоиды-захватчики

Прошлым летом в районный отдел полиции Краснодара сообщили о нарушении российского воздушного пространства. Неизвестный уверял, что видел, как в городе приземлился космический корабль, из которого вышли инопланетяне в скафандрах. С собой они несли оборудование, похожее на рации.

© Depositphotos / stocksnapperИнопланетные существа
© Depositphotos / stocksnapper
Инопланетные существа

При этом заявитель уверенно назвал адрес, где произошла высадка, и отметил, что гуманоиды вторглись в страну незаконно. К месту ЧП немедленно отправили участкового, однако проверка результатов не принесла. "В ходе отработки свидетелей и очевидцев космических кораблей обнаружено не было", — написал он в рапорте.

Охота на вампира

С поисками необычного преступника тем летом также пришлось столкнуться подмосковным оперативникам. В один из отделов полиции позвонила девушка, сообщив, что ее преследует неизвестный мужчина с красными глазами. По ее словам, это был настоящий вампир. Обращение напоминало розыгрыш, однако заявительница уверенно назвала свою фамилию, телефон и адрес.

© Фото : WDSSPRКадр из фильма "Ночь страха"
© Фото : WDSSPR
Кадр из фильма "Ночь страха"

Туда сразу выдвинулась оперативная группа. Полицейские несколько дней подряд сопровождали перепуганную девушку по пути до дома, но обнаружить хоть какие-то следы таинственного незнакомца так и не удалось.

Сибирский полтергейст

В феврале этого года на проделки нечистой силы пожаловалась жительница Томска. По ее словам, в квартире в течение двух дней "происходило что-то странное", а именно падали шкафы и летали предметы, в том числе книги и ножи. Там действительно царил серьезный беспорядок: везде были разбросаны вещи, повалена мебель и бытовая техника, а на кухне из стены торчал огромный нож. Но самое интересное началось потом.

"Во время нахождения сотрудников полиции в спальной комнате упал шкаф, затем из навесной полки стали выпадать книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка, — написал в рапорте один из силовиков. — Рационального объяснения указанному событию мы не нашли". Поиски полтергейста результатов также не принесли. Тогда хозяева пригласили местного священника, который в профилактических целях освятил помещение.

"Убийство" кота

Шокирующее признание летом 2017-го сделала жительница подмосковного Одинцово. Позвонив в полицию, она рассказала о непреднамеренном убийстве. К месту происшествия выехали несколько оперативников. На пороге квартиры их встретила заплаканная девушка, державшая в руках окровавленную майку.

CC0 / Schreib-Engel / Кот
CC0 / Schreib-Engel /
Кот

Вскоре выяснилось, что случайной жертвой стал кот Барсик, погибший после стирки. Хозяйка положила в стиральную машинку вещи супруга, но не заметила, что домашний питомец успел спрятаться внутри барабана. Возбуждать уголовное дело полицейские отказались и, как могли, успокаивали несчастную девушку.

Полицейский-психолог

Пару лет назад в правоохранительные органы Кемеровской области обратилась девушка с просьбой о срочной помощи в решении личных проблем, потребовав немедленно прислать к ней домой участкового.

© Fotolia / pressmasterПсихологическая поддержка
© Fotolia / pressmaster
Психологическая поддержка

Приехав по указанному адресу, полицейский выяснил, что трудностей у заявительницы действительно хватает, однако все они носят бытовой характер. Из-за напряженных отношений с супругом и частых конфликтов на работе девушка была на грани нервного срыва. Впрочем, участковый не растерялся и провел с "потерпевшей" длительную беседу, пообещав ей, что все проблемы разрешатся и жизнь скоро наладится.

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