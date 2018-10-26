Суд в Москве заочно арестовал сооснователя хакерской группы "Шалтай-Болтай"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно выдал санкцию на арест сооснователя хакерской группы "Шалтай-Болтай" Александра Глазастикова, обвиняемого в неправомерном доступе к информации, сообщили РИА Новости в суде.

"Ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено", — сказали в суде. Глазастикову вменяется часть 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Он объявлен в международный розыск.

Ранее суд назначил лидеру хакерской группировки "Шалтай-Болтай" Владимиру Аникееву два года колонии общего режима. Ему вменяли взлом почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (на тот момент — пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова. Дело Аникеева выделили в отдельное производство из общего материала в отношении членов хакерской группы. Срок его наказания уже пересчитали, в августе он был освобожден из СИЗО.