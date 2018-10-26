На Кубани подтопило более 2,3 тысячи домов

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Более 2,3 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 5,3 тысячи человек, по уточнённым данным, подтоплено в результате паводка в Краснодарском крае, сообщает ГУ МЧС по региону.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Вечером четверга сообщалось о подтоплении 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек.

"В 3 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах произошли подтопления 2365 жилых домов с населением более 5300 человек, в том числе более 900 детей, и свыше 5700 приусадебных участков. Нарушено энергоснабжение в 20 населенных пунктах, в результате повреждения водовода нарушено водоснабжение в 11 населенных пунктах", — сообщило в пятницу новые данные ГУ МЧС по Краснодарскому краю.