Суд оштрафовал The New Times и его главреда на 22 миллиона рублей

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Мировой суд в Москве оштрафовал более чем на 22 миллиона рублей журнал The New Times и его главного редактора Евгению Альбац за то, что они несвоевременно сообщили властям о том, что получают деньги от иностранных агентов, защита намерена обжаловать решение.

Как сообщили РИА Новости в суде, решение вынесено накануне, в четверг.

"Мировой судья рассмотрел два материала в отношении юридического лица The New times и Евгении Альбац как должностного лица. Юридическому лицу назначен штраф в размере 22 миллиона 250 тысяч рублей, Альбац — 30 тысяч рублей", — сказали в суде.

Суд посчитал, что редакция не предоставила властям данные о получении денег от иностранных агентов. О каких именно организациях идет речь, не уточняется.

Защита намерена обжаловать штрафы, сообщил РИА Новости главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов (Альбац, кроме прочего, работает ведущей на "Эхе").

"Это, конечно, разорение и закрытие журнала", — написал главред "Эха" в своем Telegram-канале.

Максимальное наказание по статье КоАП, которая вменялась редакции и Альбац, для юридических лиц предполагает двукратную сумму денег, которые были получены от иностранного агента и должным образом не задекларированы. Для должностных лиц – 50 тысяч рублей.