Из-за наводнения на Кубани погибли шесть человек, 13 пострадали

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Тринадцать человек пострадали и шестеро погибли в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В результате прохождения стихии пострадали девятнадцать человек, из них шесть погибли", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что восемь пострадавших госпитализированы, пяти медицинская помощь оказана амбулаторно. Неизвестной остается судьба одного человека.

Аварийно-восстановительные работы в пострадавших от стихии районах ведутся в круглосуточном режиме, остаются подтопленными почти 2,4 тысячи жилых домов, в которых проживают более 5 тысяч человек. Свыше 2 тысяч домов остаются без электричества. Энергосбережение в городском округе Сочи восстановлено полностью. На железнодорожной станции Краснодар находятся три пассажирских поезда, пассажиры, оказавшиеся в районах бедствия, размещены в комнатах отдыха, для них организовано бесплатное питание.

"Свыше 2 тысяч пассажиров размещены в гостиницах, автобусами со станций Горячий Ключ и Туапсе перевезены более 1,5 тысячи человек", — отметили в МЧС. По данным ведомства, возвращено 1,36 тысячи проездных документов.

Наводнения в связи с дождями произошли в четверг в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.