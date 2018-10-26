ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГ*, готовивших теракты в Москве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), которые планировали теракты в Москве.
Затем идут кадры с конфискованным у террористов стрелковым оружие и патронами, пачками денег (рубли и доллары), а также мобильными телефонами.
Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявили глубоко законспирированную ячейку ИГ*. Задержаны шестеро боевиков, которые планировали устроить в Москве теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных бомб.
У задержанных изъяли оружие, средства коммуникации с отчетами о подготовке терактов, схемы изготовления взрывных устройств и деньги.
Возбуждено уголовное дело.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.