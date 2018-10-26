ФСБ опубликовала видео задержания боевиков ИГ*, готовивших теракты в Москве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания членов террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), которые планировали теракты в Москве.

В начале ролика общей продолжительностью чуть менее двух минут показаны порядка пяти задержанных в наручниках, четверо из них лежат на земле. Затем демонстрируется съемка квартиры экстремистов, где один из них надевает маску и вешает на стену флаг ИГ*.

Затем идут кадры с конфискованным у террористов стрелковым оружие и патронами, пачками денег (рубли и доллары), а также мобильными телефонами.

Ранее сообщалось, что ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявили глубоко законспирированную ячейку ИГ*. Задержаны шестеро боевиков, которые планировали устроить в Москве теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных бомб.

Руководили боевиками эмиссары в Сирии — выходцы из Центрально-Азиатского региона. Финансировалась ячейка за счет переводов из-за границы и посредством совершения тяжких преступлений.

У задержанных изъяли оружие, средства коммуникации с отчетами о подготовке терактов, схемы изготовления взрывных устройств и деньги.

Возбуждено уголовное дело.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.