Еще одного пострадавшего при нападении в Керчи госпитализировали

Медики у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую госпитализированы пострадавшие при нападении на Керченский политехнический колледж

Медики у Керченской больницы № 1 имени Н. И. Пирогова, в которую госпитализированы пострадавшие при нападении на Керченский политехнический колледж

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости. Один пострадавший в колледже в Керчи обратился к врачам спустя 10 дней после нападения на учебное заведение, его госпитализировали в керченскую городскую больницу №1, сообщили РИА Новости в минздраве республики.

"В керченскую больницу №1 обратился еще один пострадавший в колледже, он был госпитализирован", — сказала пресс-секретарь ведомства.

Таким образом, всего в крымских больницах на стационарном лечении находятся 25 человек, они госпитализированы в больницы Симферополя и Керчи. Состояние всех пациентов стабильное, наблюдается положительная динамика в выздоровлении.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.