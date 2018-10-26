Бывшему зампрокурора Башкирии предъявили обвинение во взятке

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте обвиняемого в получении взятки бывшего первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Горбунова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", — рассказала пресс-секретарь.

Как ранее сообщали в СК, ещё одним фигурантом по делу является заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкортостана Артур Шаретдинов.

Изначально следственный комитет отмечал, что мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору").

По данным СК, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредников получили от первого заместителя главы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела. За эту сумму прокуратура отменила постановление возбудить уголовное дело о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Горбунов пытался покинуть Россию, но был задержан в аэропорту Шереметьево. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступления и проверяет иных лиц на причастность к аналогичным преступлениям, следует из сообщения СК.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что Горбунов уволен из органов. ГП также называет ещё одним фигурантом дела прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, который был "изобличен в преступлении и привлечен к уголовной ответственности".

Как в сентябре сообщала газета "Коммерсант", Гарифуллина задержали при получении более пяти миллионов рублей взятки. Следствие полагает, что деньги за покровительство ему передал известный в городе предприниматель и депутат горсовета Вадим Рамазанов.