Бывшему зампрокурора Башкирии предъявили обвинение во взятке

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте обвиняемого в получении взятки бывшего первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Как ранее сообщали в СК, ещё одним фигурантом по делу является заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Башкортостана Артур Шаретдинов.
Изначально следственный комитет отмечал, что мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору").
По данным СК, в 2017 году Горбунов и Шаретдинов через посредников получили от первого заместителя главы администрации города Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела. За эту сумму прокуратура отменила постановление возбудить уголовное дело о неправомерных действиях должностных лиц администрации Уфы при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что Горбунов уволен из органов. ГП также называет ещё одним фигурантом дела прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина, который был "изобличен в преступлении и привлечен к уголовной ответственности".
Как в сентябре сообщала газета "Коммерсант", Гарифуллина задержали при получении более пяти миллионов рублей взятки. Следствие полагает, что деньги за покровительство ему передал известный в городе предприниматель и депутат горсовета Вадим Рамазанов.