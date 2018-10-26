КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Полиция начала проверку после нападения жителя Калининграда с топором на уличных музыкантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД России по Калининградской области.

Представитель ведомства рассказал, что в полицию поступило сообщение о том, что возле площади Победы в Калининграде происходит конфликт – мужчина топором бьет инструменты уличных музыкантов. На место выехал наряд патрульно-постовой службы, всех участников конфликта доставили в отдел полиции Ленинградского района Калининграда.

"По предварительным данным, мужчина 1969 года рождения повредил топором музыкальные инструменты молодых людей, которые играли на улице, возле его дома. Причиной конфликта стало то, что музыканты играли, по мнению мужчины, слишком громко, он неоднократно делал им замечания", — рассказал представитель УМВД.

Выяснилось, что с нападавшим пришла и женщина. Она отобрала у музыкантов биту, которая была у молодых людей с собой. В полицию поступило четыре заявления от музыкантов о повреждении инструментов. Проводится проверка. Никто из людей пострадал, добавили в полиции.