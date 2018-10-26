Боевики ИГ* готовили теракты в Москве

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная служба безопасности пресекла деятельность глубоко законспирированной ячейки "Исламского государства"* в Московском регионе, сообщает Центр общественных связей ведомства.

Силовики задержали шесть боевиков, которые планировали совершить в Москве резонансные теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств.

У них изъяли автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления бомб и деньги.

Руководили ячейкой эмиссары в Сирии — выходцы из Центрально-Азиатского региона. "Ресурсное обеспечение осуществлялось за счет целевых переводов из-за границы и посредством совершения тяжких общеуголовных преступлений", — отмечается в сообщении. Члены ячейки применяли повышенные меры конспирации.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал о том, что за девять месяцев этого года сотрудникам ФСБ удалось предотвратить 26 преступлений террористической направленности, в том числе 15 терактов.

* Террористическая организация, запрещена в России