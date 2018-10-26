ФСБ пресекла деятельность шести членов ячейки ИГ* в Московском регионе

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ФСБ РФ пресекла деятельность шести членов глубоко законспирированной ячейки ИГ* ("Исламское государство"*) в Московском регионе, сообщает Центр общественных связей ведомства.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России и ФСВНГ России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Московского региона пресечена противоправная деятельность шести членов организованной, глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство"*", — говорится в сообщении.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.