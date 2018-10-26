СОЧИ, 26 окт — РИА Новости. Более 1 тысячи смертей на российских дорогах в год связано с техническими неисправностями транспорта, сообщил журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
Он добавил, что технические осмотры автобусов предприятий-перевозчиков совместно со специалистами уполномоченной организации должны проводиться два раза в год.
По словам Черникова, утомленность водителя наравне с технической неисправностью транспорта являются одним из основных факторов ДТП.
"Многие производители идут к тому, что ставят камеры в автомобилях или в автобусах, которые непосредственно различают по поведению зрачков, морганию глаз его утомлённость. При этом они уведомляют перевозчика, что водитель уже находится в таком состоянии и что он становится опасным для передвижения", — подчеркнул глава ГИБДД.
Ранее в российской Госавтоинспекции заявляли, что планируют вернуть контроль над техосмотрами автобусов и грузовых автомобилей. В настоящее время контроль над техосмотрами находится у Российского союза автостраховщиков.