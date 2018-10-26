В Приморье задержали водителя фуры, подозреваемого в обрушении моста

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Водитель фуры, из-за которой, по предварительным данным, обрушился мост в Приморье, задержан, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
МЧС сообщало, что фура, по предварительным данным, стала причиной обрушения моста. Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что предварительной причиной обрушения моста в Приморье стало превышение нагрузки проходящей по нему фурой в 1,5 раза.
"В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия, водитель фуры задержан", — сказал собеседник агентства.