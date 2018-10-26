ЯРОСЛАВЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства смерти 13-летнего мальчика в школе в Ярославской области, предположительно, у него было больное сердце.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. "В образовательном и медицинском учреждениях затребована необходимая документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза", — информирует ведомство.
Представитель СУСК пояснила РИА Новости, что трагедия произошла в пятницу в школе в Переславле-Залесском. По предварительным данным, у 13-летнего мальчика было заболевание сердца.