Ростовский суд приговорил к длительным срокам двух членов "Хизб ут-Тахрир"*

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото

Молоток и наручники на столе у судьи. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительным срокам колонии двух членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.

"Акрамжону Абдуллаеву назначено 15 лет, Нематжону Исроилову — 13 лет колонии строгого режима", — сказала она.

По версии органов предварительного расследования, с января 2015 года граждане Кыргызской республики Абдуллаев и Исроилов, являясь членами "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, распространяли на территории Севастополя идеологию этой организации, зная, что она признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ.

При этом, по данным суда, они подробно изучали идеологию "Хизб ут-Тахрир"* для поиска ее новых участников и вовлечения в деятельность организации. В связи с этим Абдуллаев хранил у себя дома видеозаписи, касающиеся "Хизб ут-Тахрир"*, и экстремистскую литературу.

Также Абдуллаев и Исроилов познакомились с Абдурахмановым, Эргашевым и Масри, с которыми под видом изучения традиционного ислама с января 2015 до 25 августа 2016 года проводили собрания и индивидуальные беседы для обучения их идеологии "Хизб ут-Тахрир"*, убеждая в необходимости построения исламского государства "Всемирный исламский Халифат", в том числе и на территории Российской Федерации, отмечает суд.

Двадцать пятого августа 2016 года Абдуллаев и Исроилов были задержаны сотрудниками ФСБ России.

* Террористическая организация, запрещена в России