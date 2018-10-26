В Башкирии три прокурора проходят по делу о взятках

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В прокуратуре Башкирии идут проверки после задержания первого замглавы ведомства Олега Горбунова за взятку в 10 миллионов рублей, расследование идет еще в отношении двух прокуроров, следует из пресс-релиза Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, следствие вышло на Горбунова, расследуя связь его подчиненного с депутатом-"решальщиком".

Сейчас Горбунов уволен из органов, отмечает ГП РФ. Как сообщал Следственный комитет, его задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке улететь за границу.

Вместе с ним по делу проходит замначальника управления прокуратуры Башкирии Артур Шаретдинов, а также, как сообщает Генпрокуратура, еще один прокурор: "Изобличен в преступлении и привлечен к уголовной ответственности прокурор Советского района Уфы Рамиль Гарифуллин".

Как сентябре сообщала газета "Коммерсант", Гарифуллин задержали при получении более пяти миллионов рублей взятки. Следствие полагает, что деньги за покровительство ему передал известный в городе предприниматель и депутат горсовета Вадим Рамазанов.

"В ходе расследования уголовного дела были установлены обстоятельства, способствовавшие изобличению в противоправных деяниях первого заместителя прокурора республики Олега Горбунова", — отмечает Генпрокуратура.

Проверки в отношении "иных лиц органов прокуратуры Республики Башкортостан" продолжаются. Как подчеркивают в ГП РФ, они ведутся по инициативе самой Генпрокуратуры.