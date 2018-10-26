Суд арестовал мать ребенка, брошенного в подъезде в Щелково

Женщина, оставившая ребенка в подъезде жилого дома, отправлена под арест в подмосковном Щелкове

Женщина, оставившая ребенка в подъезде жилого дома, отправлена под арест в подмосковном Щелкове

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Московской области предъявили обвинение и избрали меру пресечения женщине, оставившей своего ребенка в подъезде жилого дома, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Сорокалетнюю женщину обвиняют по статьям "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "оставление в опасности". Суд отправил ее в СИЗО.

Ранее стало известно, что 14 октября жильцы нашли в подъезде многоэтажного жилого дома в Щелково полуторагодовалого мальчика. Медики не обнаружили у ребенка телесных повреждений, правоохранители установили и задержали мать мальчика.

Выяснилось, что подозреваемая приехала с Украины, у нее нет постоянного места жительства на территории России. Женщина проживала с сыном в Щелково по различным адресам.

Врадий отметила, мать ребенка дала признательные показания, объяснив свой поступок тяжелой жизненной ситуацией, отсутствием постоянного места жительства и материальными трудностями.

Следователи нашли предполагаемого отца ребенка, сейчас проводится экспертиза для установления отцовства.