Суд арестовал мать ребенка, брошенного в подъезде в Щелково

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Московской области предъявили обвинение и избрали меру пресечения женщине, оставившей своего ребенка в подъезде жилого дома, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее стало известно, что 14 октября жильцы нашли в подъезде многоэтажного жилого дома в Щелково полуторагодовалого мальчика. Медики не обнаружили у ребенка телесных повреждений, правоохранители установили и задержали мать мальчика.
Выяснилось, что подозреваемая приехала с Украины, у нее нет постоянного места жительства на территории России. Женщина проживала с сыном в Щелково по различным адресам.
Врадий отметила, мать ребенка дала признательные показания, объяснив свой поступок тяжелой жизненной ситуацией, отсутствием постоянного места жительства и материальными трудностями.
Следователи нашли предполагаемого отца ребенка, сейчас проводится экспертиза для установления отцовства.