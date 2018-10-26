МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подозреваемого во взятке в 10 миллионов рублей первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке уехать за границу, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что дома и в кабинете Горбунова прошли обыски. Он ушел в отставку с формулировкой "по собственному желанию".

"В отношении первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова и замначальника управления указанной прокуратуры Артура Шаретдинова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере"", — сказала Петренко.

По данным следствия, Горбунов и Шаретдинов получили от первого зам администрации Уфы 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении дела о нарушениях при реализации программы переселения из аварийного жилья.

"Следствием во взаимодействии с сотрудниками ФСБ России пресечена попытка Горбунова покинуть территорию России через аэропорт Шереметьево. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи выйдут в суд с ходатайством об аресте", — добавила Петренко.