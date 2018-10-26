Первые выплаты пострадавшим от подтоплений на Кубани начнутся 27 октября

Автодорожный мост через реку Цыпка, разрушенный в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

Автодорожный мост через реку Цыпка, разрушенный в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Первые единовременные региональные выплаты в 10 тысяч рублей пострадавшим от подтопления на Кубани начнутся 27 октября, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

По данным Топилина, в Туапсинском районе 836 подтопленных домостроений, 2,5 тысячи граждан затронуты ЧС. В Апшеронском — 1219 подтопленных домов, 3,5 тысячи граждан коснулись подтопления. В Сочи — 86 подтопленных и 214 человек затронуто.

Особое внимание соцслужбы уделяют пожилым, детям, инвалидам, отметил Топилин. Особый контроль установлен в пунктах временного размещения. Министр отметил, что по выплатам в Краснодарском крае есть действующие решения: 10 тысяч рублей — единовременная региональная помощь на первоочередные нужды, 50 тысяч — при частичной утрате имущества, 100 тысяч — при полной утрате имущества.

"В бюджете Краснодарского края зарезервированы необходимые для помощи средства", — подчеркнул министр.

"Списки на первоочередные нужды… будут буквально сегодня вечером-завтра утром формироваться, и будет организована выплата с завтрашнего дня, средства сегодня уйдут на счета министерства как оператора этих средств", — заявил Топилин.

Также Минтруд сообщил, что Топилин направил письмо губернатору Краснодарского края с рекомендацией принять оперативные меры по социальной поддержке и жизнеобеспечению пострадавших граждан, обратив при этом особое внимание на пожилых людей, инвалидов и многодетные семьи.

В частности, обращено внимание на необходимость обеспечения в пунктах временного размещения организованного трехразового питания — особенно для детей и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, а также создания условий для проживания пожилых людей, инвалидов и детей, предусмотрев оснащение их предметами первой необходимости.

При этом рекомендовано организовать учет маломобильных граждан, оставшихся проживать в подтопленных домах, снабжение их, при необходимости, продуктами питания, водой, лекарственными препаратами, мобильной связью, информацией о контактных телефонах служб экстренной помощи.

Кроме того, обращено внимание на необходимость организации ежесуточного наблюдения за условиями проживания граждан, вернувшихся в ранее подтопленные жилые помещения. В случае их заболевания или другой обнаружившейся невозможности дальнейшего проживания в этих жилых помещениях, оперативно осуществлять по просьбе граждан их доставку в медицинские учреждения, переселение в пункты временного размещения, имея для этого зарезервированные помещения.

Еще в письме губернатору отмечается необходимость организации единых центров социальных консультаций для пострадавших граждан с привлечением специалистов органов социальной защиты населения, территориальных отделений Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации.

Из-за дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС России подтверждает гибель шести человек в результате сильных дождей и схода селя в Краснодарском крае. Двое пострадавших госпитализированы, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно, судьба еще одного человека неизвестна, отметил представитель ведомства.