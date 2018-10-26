В Краснодарском крае усилили контроль над санитарной обстановкой

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае после выпадения обильных осадков, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.

Из-за дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. МЧС России подтверждает гибель шести человек в результате сильных дождей и схода селя в Краснодарском крае. Двое пострадавших госпитализированы, еще одному медицинская помощь оказана амбулаторно, судьба еще одного человека неизвестно, отметил представитель ведомства.

"Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, неудовлетворительных проб питьевой воды и продуктов питания нет.

Сообщается об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий: контроль за пунктами временного размещения эвакуированных жителей, организацией питания в них, обеспечением населения подтопленных территорий питьевой водой, организован жесткий лабораторный контроль питьевой воды с увеличением кратности и количества отбираемых и исследуемых проб каждые два часа.

Отмечается, что с целью профилактики острых кишечных инфекций среди населения организована и проводится иммунизация против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. С гражданами идет разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней.

"Ситуация остается на строгом контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", — добавили в ведомстве.