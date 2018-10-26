В Краснодарском крае усилили контроль над санитарной обстановкой

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор усилил контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в Краснодарском крае после выпадения обильных осадков, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу.
"Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний", — говорится в сообщении.
Сообщается об организации санитарно-противоэпидемических мероприятий: контроль за пунктами временного размещения эвакуированных жителей, организацией питания в них, обеспечением населения подтопленных территорий питьевой водой, организован жесткий лабораторный контроль питьевой воды с увеличением кратности и количества отбираемых и исследуемых проб каждые два часа.
Отмечается, что с целью профилактики острых кишечных инфекций среди населения организована и проводится иммунизация против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне. С гражданами идет разъяснительная работа по соблюдению мер профилактики инфекционных болезней.
"Ситуация остается на строгом контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", — добавили в ведомстве.