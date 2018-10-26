Полиция проверяет информацию об обстреле автомобиля с пермским депутатом

ПЕРМЬ, 26 окт — РИА Новости. Полицейские в Перми начали проверку по факту повреждения автомобиля Land Cruiser, в котором находился депутат краевого заксобрания Егор Заворохин, заявивший ранее об обстреле внедорожника, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.

В четверг на улице Борчанинова в Перми, вблизи Центрального колхозного рынка произошел инцидент с участием белого внедорожника Land Cruiser, в котором находился депутат Заворохин. После происшествия он рассказал РИА Новости о том, что его водитель-охранник вовремя заметил следующую за ними машину и сказал ему покинуть салон. Вслед за этим, по словам Заворохина, автомобиль был обстрелян.

"В отдел полиции Ленинского района города Перми обратился водитель автомобиля с заявлением о том, что неизвестный повредил транспортное средство, которое принадлежит одному из предприятий города. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия", — сообщает главк.

По его данным, при осмотре места происшествия "на стекле правой передней пассажирской двери обнаружены повреждения в виде точек и сколов неправильной округлой формы".

Сам депутат заявил РИА Новости, что не готов утверждать, что это было организованное нападение, при этом в 2012-2013 годах на него было совершено несколько покушений, однако он их не афишировал, потому что "не считал нужным".

Егор Заворохин — депутат третьего созыва законодательного собрания Пермского края. Как кандидат-самовыдвиженец в декабре 2016 года он выиграл на довыборах по избирательному округу №2 у экс-депутата заксобрания, почетного гражданина Перми и иллюзиониста Владимира Данилина. С 2011 по 2017 годы Заворохин занимал должность исполнительного директора ФГУП "Машиностроительный завод им. Дзержинского". C 2017 года избран президентом федерации дзюдо Пермского края. В отношении Заворохина расследуется уголовное дело о мошенничестве со средствами оборонного завода, в результате которого было похищено более 143 миллионов рублей. Сам Заворохин с обвинением не согласен и уверен, что за возбуждением дела стоят его недоброжелатели.