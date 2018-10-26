На Кубани 13 человек госпитализировали в результате подтоплений

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Тринадцать человек госпитализированы в результате подтоплений в Краснодарском крае, сообщает региональное министерство здравоохранения.

"На текущий момент общее количество обратившихся за медицинской помощью — 50, из них 11 детей, 2 беременные женщины, одна родоразрешена оперативным путем. Госпитализированы 13 человек", — говорится в сообщении.

Накануне в связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в городе Сочи произошли подтопления, в Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. МЧС сообщает о шести погибших и одной пропавшей без вести. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край вылетела оперативная группа с главой МЧС РФ Евгением Зиничевым.