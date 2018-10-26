Омская больница будет судиться с пациенткой, ударившей врача клавиатурой

НОВОСИБИРСК, 26 окт — РИА Новости. Больница в Омске планирует подать в суд на пациентку, ударившую клавиатурой по голове женщину-врача УЗИ до сотрясения мозга, сообщил РИА Новости в пятницу представитель облминздрава.

Ранее СК по региону сообщил о проведении проверки по факту инцидента. По предварительным данным следствия, 47-летняя пациентка, требуя проведения ей не указанного в направлении ультразвукового исследования, ударила врача по голове клавиатурой. Врач получила сотрясение мозга.

"Врач сейчас находится в больнице в отделении нейрохирургии. Травма зафиксирована, и больница планирует подготовить документы для обращения в суд. Главный врач настроен серьезно", — сообщил собеседник агентства, пояснив, что при сотрясениях мозга госпитализация необходима для нахождения пациента в состоянии покоя и наблюдения врачей.

В региональном минздраве подтвердили, что конфликт между пациенткой и врачом ультразвуковой диагностики произошел из-за направления.

"С поликлиникой у БСМП №2 был заключен договор на проведение УЗИ определенных видов, которые они не могут сделать сами. Но в направлении, с которым пришла женщина, был написан другой вид, который, как решила сама женщина, ей нужен. Причем в направлении было зачеркнуто и написано ручкой", — рассказал собеседник.

По его словам, когда врач попыталась объяснить женщине, что написанный от руки вид УЗИ она провести не имеет права, так как на него нет договора с поликлиникой, пациентка стала возмущаться, а в момент, когда врач отвернулась, ударила ее клавиатурой по голове.