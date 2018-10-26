Врио губернатора Приморья приедет на место обрушения автомобильного моста

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выезжает на место обрушения моста у села Осиновка, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

"Кожемяко выезжает на место", — сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину. Сейчас специалисты растаскивают машины. СУСК РФ по краю начал проверку. По данным следователей, предположительно, один человек погиб, но пока нельзя сказать, сколько человек было в раздавленной фурой машине.