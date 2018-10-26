Въезд на мост, обрушившийся в Приморье, был ограничен для большегрузов

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

Автомобильный мост в районе села Осиновка в Михайловском районе Приморского края, обрушившийся во время проезда по нему большегрузного автомобиля Volvo. 26 октября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Въезд на мост, который обрушился в Приморье в пятницу во время проезда по нему фуры, был ограничен для грузовиков массой больше 20 тонн, сообщил РИА Новости представитель ОМВД РФ по Михайловскому району края.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Большегруз, который шел по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину. Сейчас специалисты растаскивают машины. СУСК начал проверку. По данным следователей, предположительно, один человек погиб, но пока нельзя сказать, сколько человек было в раздавленной фурой машине.

"Пока машины не растащили, работа продолжается. Перед въездом на мост стоит ограничительный знак – 20 тонн", — сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС сообщали, что, предварительно, причиной обрушения моста стал большегруз. Грузоподъемность такого типа фуры составляет 20-24 тонны, с грузом машина весит до 40 тонн.