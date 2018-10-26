В Свердловской области загорелся ангар с пиломатериалом и мебелью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт — РИА Новости. Ангар с пиломатериалом и мебелью горит на площади 1,2 тысячи квадратных метров в городе Тавда Свердловской области, сообщает в пятницу ГУМЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 10.27 местного времени (8.27 мск).

"Девять единиц пожарно-спасательной техники и 21 человек личного состава задействованы в тушении пожара в ангаре, расположенном на улице Матросова в городе Тавда Свердловской области. Площадь пожара составляет 1200 квадратных метров. Сложность тушения пожара заключается в том, что здание имеет большую горючую загрузку (пиломатериал, готовая продукция — мебель). Пожарные работают по повышенному номеру сложности "Пожар №2", — говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут штаб пожаротушения. Для тушения пожара созданы три боевых участка по периметру здания, в том числе пожарные подают воду на кровлю с пожарной автолестницы. Информации о пострадавших не поступало, уточняет ГУМЧС.