В МЧС назвали предварительную причину обрушения моста в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Обрушение автомобильного моста в Приморье произошло, по предварительным данным, из-за проезда по нему большегрузного автомобиля, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее в МЧС сообщили, что автомобильный мост обрушился во время проезда по нему большегруза. Обстоятельства уточняются, проводится проверка. Полиция организовала объезд. Фура, которая шла по мосту в момент его обрушения, придавила легковую машину. В настоящее время специалисты растаскивают машины. Информация о жертвах уточняется.

"Поступило сообщение о том, что в Михайловском районе Приморского края на 5 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань произошло обрушение двух пролетов моста через реку Осиновка, по предварительным данным, из-за проезда большегрузного автомобиля", — говорится в сообщении.

На место выехали сотрудники полиции и пожарно-спасательного гарнизона. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Привлечено 12 человек и 4 единицы техники.