На Кубани селевой поток повредил нефтепровод

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

Аварийно-восстановительные работы на автодорожном мосту через реку Цыпка, разрушенном в результате аномального паводка на территории Краснодарского края

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Повреждение магистрального нефтепровода (МН) "Тихорецк-Туапсе-1" произошло в Краснодарском крае из-за селевого потока, его работа была ранее приостановлена в связи с режимом ЧС в регионе, разлив нефти составил около пяти кубометров, ведутся работы по ликвидации последствий, опасность для населения отсутствует, говорится в сообщении на сайте "Черномортранснефти" (входит в "Транснефть").

"В ночь с 25 на 26 октября 2018 года в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края на участке воздушного перехода МН "Тихорецк-Туапсе-1" произошло повреждение трубопровода. По предварительным оценкам выход нефти составил около пяти кубометров. Разрушение стенки нефтепровода произошло вследствие внешней нагрузки – движения селевого потока", — говорится в сообщении.

"К работам по ликвидации последствий выхода нефти в оперативном порядке приступили аварийно-ремонтные службы "Черномортранснефти", транспортировка нефти по МН Тихорецк-Туапсе остановлена… Аварийно-ремонтные службы проводят необходимые мероприятия до полного устранения последствий происшествия", — отмечается в сообщении.

В настоящее время в ликвидации последствий инцидента задействовано более 100 работников и 45 единиц техники. На реке Туапсе установлены боновые заграждения, попадание нефти в другие водные акватории предотвращено. На месте выхода нефти ведется постоянный экологический мониторинг окружающей среды. Опасность для населения отсутствует, сказано в сообщении компании.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более 5 тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.