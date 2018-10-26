Власти Кубани уточнят данные о шести погибших из-за ливней

КРАСНОДАР, 26 окт — РИА Новости. Число погибших в результате подтоплений в Краснодарском крае, по предварительным данным, возросло до шести человек, один человек пропал без вести, информация уточняется, сообщил РИА Новости источник в администрации региона.

"Уточняется информация о шести погибших и одном пропавшем без вести. Четверо (погибших – ред.) — в Апшеронском районе, двое в — в Туапсе, пропавший – тоже в Туапсе", — рассказал собеседник агентства.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев.