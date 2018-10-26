Суд признал законным продление ареста Генину по делу "Зимней вишни"

НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Кемеровский областной суд в пятницу признал законным продление ареста обвиняемому в халатности по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" начальнику караула второй пожарно-спасательной части Сергею Генину до 25 декабря, сообщил РИА Новости представитель суда.

Как сообщалось, суд 8 октября удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Генину до 25 декабря. До этой же даты арестованы большинство фигурантов дела. Прокуратура и адвокат пожарного обжаловали это решение, направив в суд апелляционное представление и жалобу соответственно. Защита добивалась меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

"Судебное решение оставлено без изменения", — сообщил представитель суда, отметив, что, таким образом, апелляционное представление прокуратуры и жалоба защиты отклонены.

Следствие обвиняет Генина в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания ТРЦ. По версии СК РФ, при пожаре он "проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время", что привело к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на четвертом этаже. В суде пожарный заявил журналистам, что не считает себя виновным, так как он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

В интернете продолжается сбор подписей в защиту пожарных, ставших фигурантами этого дела — Генина и начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы (ОФПС) по Кузбассу Андрея Бурсина, также обвиняемого в халатности и арестованного.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. Фигурантами уголовного дела в настоящее время являются 12 человек, среди них — владельцы и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.