В Сочи из-за стихии задержали движение почти 40 поездов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Движение почти 40 пассажирских поездов задержано, по уточненным данным, в Туапсинском районе и Сочи Краснодарского края из-за обильных осадков и схода селевых потоков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Задержаны 36 пассажирских поездов с более чем 9 тысячами пассажиров", — сказал собеседник агентства.
По его словам, питание и размещение пассажиров в гостиницах обеспечивает АО "Федеральная пассажирская компания". Прорабатывается также вопрос доставки пассажиров самолетами "Аэрофлота" из аэропорта Адлера в Москву и Санкт-Петербург.
К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены почти полторы тысячи человек и 330 единиц техники.