В Сочи из-за стихии задержали движение почти 40 поездов

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Скриншот видео, предоставленного МЧС РФ

Аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий сильных дождей на территории Краснодарского края. Скриншот видео, предоставленного МЧС РФ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Движение почти 40 пассажирских поездов задержано, по уточненным данным, в Туапсинском районе и Сочи Краснодарского края из-за обильных осадков и схода селевых потоков, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Задержаны 36 пассажирских поездов с более чем 9 тысячами пассажиров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, питание и размещение пассажиров в гостиницах обеспечивает АО "Федеральная пассажирская компания". Прорабатывается также вопрос доставки пассажиров самолетами "Аэрофлота" из аэропорта Адлера в Москву и Санкт-Петербург.

К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены почти полторы тысячи человек и 330 единиц техники.