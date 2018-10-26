На Кубани более 16 тысяч человек остаются без света

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Свыше 16 тысяч человек остаются без энергоснабжения в 20 населенных пунктах Туапсинского, Апшеронского районов и городского округа Сочи в результате проливных дождей и схода селей, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Нарушено энергоснабжение в 20 населенных пунктах, свыше 2,2 тысячи жилых домов, в которых проживают более 16,2 тысячи человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в 29 населенных пунктах в зону подтопления попали почти 2,4 тысячи жилых домов с населением более 5,3 тысячи человек.

В результате повреждения водовода диаметром 1000 миллиметров в 11 населенных пунктах остаются без водоснабжения свыше 75 тысяч человек.