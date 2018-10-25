Акимов поручил подготовить списки желающих покинуть Кубань самолетом

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил к 26 октября подготовить списки пассажиров, желающих покинуть Краснодарский край авиатранспортом, заявил журналистам его официальный представитель по итогам селекторного совещания по вопросу ситуации в Краснодарском крае.

"По итогам селекторного совещания вице-премьер поручил к завтрашнему дню составить списки пассажиров, которые хотели бы покинуть Краснодарский край самолетами, проработать всю процедуру сдачи или обмена билетов на поезда и наладить работу по информированию людей", — сообщил представитель вице-премьера.