На Кубани жители подтопленных сел получат компенсации

КРАСНОДАР, 25 окт — РИА Новости. Жители подтопленных в Краснодарском крае населённых пунктов получат единовременные выплаты, а потерявшие имущество – компенсации, сообщил в ходе заседания оперативного штаба в Туапсе губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Все жители пострадавших населенных пунктов получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрены выплаты в размере 50 тысяч рублей за частичную потерю имущества и 100 тысяч рублей за полную", — отмечает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на слова губернатора.

В сообщении подчеркивается, что один миллиард рублей на выплату компенсаций уже зарезервирован в бюджете.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.