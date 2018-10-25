В Туапсе полицейский вынес 13 детей из подтопленного детского сада

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Полицейский по Туапсинскому району Краснодарского края вынес из подтопленного детского сада 13 детей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления, там был введен режим ЧС. Население частично эвакуировано, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Как сообщают региональные власти, в течение двух суток уменьшения осадков не предвидится. В результате ливней более 1,6 тысячи домовладений подтоплено в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах.

Официальный представитель рассказала, что 24 октября лейтенант полиции Степан Мерзликин пришел забрать своего ребенка из детского сада "Голубая стрела" в Туапсе. Из-за ухудшения погоды уровень воды на территории детского сада стал очень высоким. Совместно с сотрудниками дошкольного учреждения полицейский начал выносить детей и передавать их прибывшим спасателям МЧС.

"Всего из детского учреждения было эвакуировано 90 малышей, 13 из которых вынес лично полицейский. Их жизни и здоровью в настоящее время ничего не угрожает", — сообщила Волк.