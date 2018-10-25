В Керчи продлили усиленный режим охраны учебных заведений

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Усиленный режим охраны дошкольных и школьных учебных заведений Керчи, где произошло нападение на политехнический колледж, продлен, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Росгвардия взяла под дополнительную охрану учебные заведения Керчи после ЧП в колледже 18 октября.
Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.