В Керчи продлили усиленный режим охраны учебных заведений

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Усиленный режим охраны дошкольных и школьных учебных заведений Керчи, где произошло нападение на политехнический колледж, продлен, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Я вчера созванивался с директором Росгвардии Виктором Васильевичем Золотовым о том, что в течение месяца везде бойцы Росгвардии будут на всех объектах школьного и дошкольного образования больше для психологического фона, поскольку оперативная информация о каких-то группах или возможностях нападения и у ФСБ, и у МВД, и у оперативных служб отсутствует на сегодняшний день", — сказал Аксенов в телевизионной программе "Серьёзный разговор" в прямом эфире ТК "Крым24".

Росгвардия взяла под дополнительную охрану учебные заведения Керчи после ЧП в колледже 18 октября.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.